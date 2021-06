COPA DO BRASIL: Atlético-GO empata com o Corinthians e se classifica

Copa do Brasil

Atlético-GO 0 x 0 Corinthians – Dragão segura Timão e confirma vaga nas oitavas!



Em um duelo tranquilo, Dragão administrou vantagem conquistada no jogo de ida e garantiu a classificação com empate sem gols

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 09 (AFI) – Em um duelo tranquilo, o Atlético-GO segurou o ímpeto do Corinthians e carimbou o passaporte à próxima fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, Dragão e Timão empataram sem gols no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Por ter vencido o jogo de ida, em São Paulo, por 2 a 0, os Atleticanos garantiram a classificação às oitavas de final.

VEJA OS ‘melhores momentos’



TENTOU BUSCAR

Precisando vencer para buscar a classificação no tempo normal ou nos pênaltis, o Corinthians foi para cima. Tomando a iniciativa nos minutos iniciais, o Timão teve maior posse de bola. Contudo, diante de uma boa marcação atleticana, não conseguiu transformar este domínio em chances claras de gol.

Ainda no primeiro tempo, o destaque ficou para um momento de tensão. Após choque de cabeça com Luan, do Corinthians, o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Atlético-GO, precisou ser removido na ambulância, onde foi encaminhado para o hospital. Com a bola no chão, o placar não mexeu e foi para o intervalo zerado.

Corinthians empata com o Atlético-GO e está eliminado da Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

VAGA CONFIRMADA



Na volta dos vestiários, o panorama pouco mudou. Com uma marcação bastante encaixada, o Atlético-GO impunha muitas dificuldades ao setor ofensivo corinthiano. Apesar disso, nos minutos iniciais, algumas chances de gol foram criadas. Logo no primeiro minuto, Roni desviou com perigo pelo Corinthians. Aos 12, Dudu obrigou Cássio a fazer boa defesa.

A resposta do Alvinegra veio dois minutos depois. Após receber boa bola de Cantillo, Gustavo Mosquito obrigou Fernando Miguel a fazer boa defesa. Depois disso, o jogo voltou a esfriar. Aos 39, veio a última boa chance do jogo: Adson aproveitou sobra de Jô e chutou por cima, selando o 0 a 0 no placar e a classificação atleticana.



NAS OITAVAS!

Classificado às oitavas, o Atlético-GO ainda não conhece o seu adversário. Isso se deve ao fato de, por regulamento, os confrontos da quarta fase serem definidos por sorteio. A data e a hora da definição dos confrontos, contudo, ainda não foi definida.

Apesar disso, o Dragão tem motivos para comemorar: com a classificação, os goianos garantiram R$ 2,7 milhões em premiações.