Copa do Brasil: Boavista-RJ tenta reverter placar diante do Vasco

Copa do Brasil: Após poupar titulares, Boavista-RJ tenta reverter vantagem do Vasco



Na última semana, o Boavista foi derrotado por 1 a 0 em Saquarema e agora precisa reverter a vantagem

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Saquarema, SP, 08 (AFI) – Depois de estrear no Campeonato Brasileiro Série D poupando vários titulares, o Boavista agora volta a se concentrar exclusivamente na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 16h30, enfrenta o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Na última semana, o Boavista foi derrotado por 1 a 0 em Saquarema e agora precisa reverter a vantagem. Um empate é favorável ao time vascaíno, enquanto o Boavista precisa vencer por um gol para levar a disputa aos pênaltis, ou mais para vencer no tempo normal.

O Vasco já garantiu até agora R$ 2,9 milhões em cotas e, caso avance às oitavas, garante mais R$ 2,7 milhões, totalizando R$ 5,6 milhões. A situação é idêntica para o Boavista.

COMO VEM O TIME

O técnico Leandrão usou um time mista na estreia da Série D, em que empatou sem gols com o São Bento. A ideia é manter a base da escalação do primeiro jogo, mas ao menos uma mudança será necessária. Isso porque o volante Lucas Lourenço foi expulso. Uma opção é usar Pedro Azevedo, que veio do Brasil-RS, mas não entrou na partida em Saquarema.

BOAVISTA: Ary; Wisney, Douglas Pedroso, Victor Pereira e Jean; Pedro Azevedo, Ralph e Ryan; Jefferson Renan, Michel Douglas e Marquinhos. Técnico: Leandrão.