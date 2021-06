COPA DO BRASIL: Cruzeiro, Inter e Palmeiras conquistam vantagem mínima

Copa do Brasil

Dos quatro jogos do dia, apenas Avaí e Athletico-PR empataram e não conquistaram vantagem para o duelo de volta

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Outros quatro jogos movimentaram nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Favoritos, Cruzeiro, Internacional e Palmeiras venceram por 1 a 0 e conquistaram vantagem mínima para ficar com a classificação. O PLACAR FI acompanhou TODOS os jogos em TEMPO REAL.

ÚNICO EMPATE NO DIA

A única partida que não teve vencedor foi no duelo entre Avaí e Athletico-PR, que empataram por 1 a 1 na Ressacada, em Florianópolis. Renato Kayzer abriu o placar com gol de ‘bumbum’ no primeiro tempo, enquanto Jonathan deixou tudo igual no segundo tempo e evitou a derrota do time catarinense em casa. Quem vencer no duelo de volta, em Curitiba, ficará com a classificação.

RAPOSA VENCE NO MINEIRÃO

À tarde, o Cruzeiro não foi bem, mas fez o mínimo ao vencer o Juazeirense por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. O único gol da partida foi marcado por Bruno José já no segundo tempo da partida. Com o resultado, os mineiros jogarão por um empate no duelo de volta, no interior da Bahia, para ficar com a classificação.

Bruno José comemora gol da vitória do Cruzeiro no Mineirão

COLORADO EM SALVADOR

Mais a noite, o Internacional teve inúmeras dificuldades, mas contou com a estrela de Thiago Galhardo para vencer o Vitória por 1 a 0 no Barradão, em Salvador. O meia saiu do banco de reservas na etapa final, sofreu o pênalti e converteu a cobrança, garantindo ao time gaúcho a vantagem mínima para o duelo de volta, no Beira-Rio.

VERDÃO VENCE COM GOL DE BIGODE

Por fim, o Palmeiras venceu o CRB por 1 a 0 no Rei Pelé, em Maceió, com gol de William Bigode. O time paulista jogará por uma simples igualdade para seguir sonhando com o bicampeonato da Copa do Brasil.