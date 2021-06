Copa do Brasil

COPA DO BRASIL: Flu, Grêmio e Atlético-MG vencem; Corinthians perde de novo



Campinas, SP, 02 (AFI) – O clássico cearense na Copa do Brasil terminou com um empate por 1 a 1, na Arena Castelão, deixando o duelo totalmente em aberto na briga por vaga às oitavas de final. Ainda nesta quarta-feira, América Mineiro e Criciúma ficaram no 0 a 0, na Arena Independência. O Atlético Mineiro estreou com vitória por 2 a 0 para cima do Remo, mesmo resultado do triunfo do Atlético-GO sobre o Corinthians, e do Grêmio frente ao Brasiliense. Já a Chapecoense fez 3 a 1 no ABC, e o Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0

VITÓRIA DO GALO!

Galo em vantagem na Copa do Brasil! Na noite desta quarta-feira, em jogo disputado no Baenão, em Belém, o Atlético-MG venceu o Remo por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Os gols foram marcados por Hyoran e Nacho Fernandez, este o grande destaque do duelo.

Com o triunfo fora de casa, a equipe mineira pode até perder o segundo jogo por um gol de diferença para ficar com a vaga nas oitavas. Já o Leão precisa vencer por três gols de vantagem para garantir a classificação no tempo normal ou igualar o saldo de gols para levar a decisão para as penalidades. As equipes voltam a se enfrentar no dia 10, no Mineirão.

Atlético Mineiro vence na rodada

CLÁSSICO EMPATADO!

O primeiro jogo do Clássico-Rei pela terceira fase da Copa do Brasil terminou empatado entre Fortaleza e Ceará. Nesta quarta-feira, na Arena Castelão, Cléber abriu o placar para o Vozão, enquanto Wellington Paulista marcou para o Leão: 1 a 1.

Com o resultado, a disputa pela vaga nas oitavas de final da competição segue em aberto para o confronto de volta, marcado para quinta-feira (10), também no Castelão.

A partida contou com uma ação do Ceará em conjunto com a Polícia Civil em prol das pessoas desaparecidas de Fortaleza. Os nomes dessas pessoas estamparam a camisa alvinegra junto com o telefone para informações sobre os casos.

Além disso, chamou atenção também um lance envolvendo o goleiro Felipe Alves. Ele cavou um buraco no gramado assim que acabou o primeiro tempo. Questionado pela comissão técnica do Ceará, pois Richard estaria defendendo o local na etapa complementar, Felipe afirmou que tomou tal atitude por rival, pois o buraco havia o atrapalhado no gol convertido por Cleber.

TRICOLOR EM VANTAGEM!

Nesta quarta-feira, a Copa do Brasil teve um confronto inédito em sua história. Em Porto Alegre, Grêmio e Brasiliense-DF se enfrentaram pela primeira vez na competição, com o time da casa levando a melhor. Com gols de Ricardinho e Jean Pyerre, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 0.

O resultado do jogo de ida entre as equipes deixa o Grêmio em boa vantagem para o confronto da volta, marcado para quinta-feira (10), em Brasília. Para se garantir nas oitavas de final, os gaúchos jogam pelo empate e podem perder por até um gol de diferença. Já o time do Distrito Federal precisa vencer por três gols ou mais ou igualar o saldo de gols para levar a decisão para os pênaltis.

DEU CHAPE!

A Chapecoense largou na frente na corrida por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Jogando na Arena Condá, a equipe catarinense venceu o ABC por 3 a 1, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase. Anselmo Ramon e Mike (x2) marcaram os gols do triunfo catarinense, enquanto Wallyson descontou para o Alvinegro

Com o triunfo a Chape pode até perder o segundo duelo por um gol de diferença que carimba a classificação. Já o Alvinegro precisa igualar o saldo de gols para levar a decisão para as penalidades ou vencer por três gols de vantagem para garantir a vaga no tempo normal. As equipes voltam a se enfrentar no dia 9, no Frasqueirão, em Natal.

ZERADO!

Na Arena Independência, América Mineiro e Criciúma ficaram no empate sem gols em um jogo de muito equilíbrio e de poucas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Destaque para o atacante Rodolfo José. Logo no início da partida, ele teve a chance de deixar o time mineiro na frente, mas voltou a desperdiçar um pênalti, assim como foi na final do estadual. Desta vez, mandou para fora.

Eles voltam a se enfrentar na quarta-feira (09), às 21h30, no Heriberto Hülse. Quem vencer, carimbará sua vaga nas oitavas de final.