Copa do Brasil

Copa do Brasil: Fortaleza busca manter domínio no Clássico-Rei em 2021



Nesta temporada, já foram três Clássicos-Rei com dois empates e uma vitória do Fortaleza, que levou o título estadual

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 01 (AFI) – O Fortaleza tem um confronto mais do que especial e importante nesta quarta-feira, às 19h. Afinal de contas, enfrenta o Ceará em clássico inédito na Copa do Brasil. Este será o primeiro de dois jogos da terceira fase, a ser realizado no Castelão.

Assim como o adversário, que superou o Grêmio por 3 a 2, o Fortaleza estreou com vitória no Campeonato Brasileiro ao fazer 2 a 1 diante do Atlético-MG, de virada, com dois gols de Pikachu. Nesta temporada, já foram três Clássicos-Rei com dois empates e uma vitória do Fortaleza, que levou o título estadual.

Foto: Karim Georges/FEC

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poupou jogadores no último final de semana e deve manter a base da escalação.

Exceção para o zagueiro Marcelo Benevenuto, que já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo e não pode defender outro time.

Quem também é desfalque certo é o zagueiro Jackson, que segue no departamento médico. Com isso, o setor defensivo de ser formado por Titi e Quintero.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Titi e Bruno Melo; Felipe, Ederson e Matheus Vargas; David, Wellington Paulista e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.