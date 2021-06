COPA DO BRASIL: Grêmio, Atlético-MG e Fortaleza avançam e Inter cai

Copa do Brasil

COPA DO BRASIL: Grêmio, Atlético-MG e Fortaleza avançam e zebra passeia no Sul



Colorado foi eliminado pelo Vitória e fica fora como já aconteceu com Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Mais quatro times confirmaram suas vagas nas oitavas de finais da Copa do Brasil, nesta quinta-feira à noite. Como aconteceu na noite anterior, a zebra andou solta com o Vitória eliminando o Internacional em Porto Alegre. No mais, Grêmio, Atlético-MG e Fortaleza carimbaram suas vagas.

Agora já estão definidos 15 times das oitavas. Só resta a vaga entre Flamengo e Coritiba que só disputaram, na noite, o primeiro duelo. O Mengão venceu por 1 a 0 no Paraná.

Atleticanos festejam gol de Réver

GALO GANHA OUTRA

No Mineirão, o Atlético-MG confirmou sua vaga ao bater o Remo, por 2 a 1. O tié paraense perdeu um pênalti na parte final do jogo, defendido por Everson, mas nem o empate serviria. Isso porque o Galo venceu em Belém por 2 a 0.

GRÊMIO SEGURA O ZERO

À tarde, na Boca do Jacaré, o Grêmio segurou o empate sem gols com o brasiliense e carimbou sua vaga porque tinha vencido em casa por 2 a 0.

LEÃO LEVA CLÁSSICO

No Clássico Rei, o Fortaleza levou a melhor ao atropelar o rival Ceará por 3 a 0, na Arena Castelão. No primeiro duelo tinha ocorrido o empate por 1 a 1.

Daniel levou três gols

ZEBRA NO BEIRA-RIO

O Internacional foi humilhado no Beira-Rio ao perder para o Vitória, por 3 a 1. O colorado tinha vencido por 1 a 0 em Salvador e poderia até empatar. Mas teve Paulo Henrique, zagueiro, expulso e se perdeu em campo. Acabou eliminado.

MENGO VENCE

No único jogo válido pela rodada de ida, o Flamengo venceu o Coritiba, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira. A volta acontecerá na semana que vem e o time carioca vai poder empatar para ficar com a última vaga das oitavas.

