COPA DO BRASIL: Santos e São Paulo confirmam suas vagas e com 9 a 1

COPA DO BRASIL: Santos e São Paulo confirmam suas vagas e teve maior goleada



Peixe bateu Cianorte e São Paulo não perdoou o 4 de Julho, que fez um gol relâmpago no Morumbi.

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 8 (AFI) – Santos e São Paulo confirmaram, nesta terça-feira, em casa as suas vagas nas oitavas de finais da Copa do Brasil. O Peixe venceu de novo o Cianorte, enquanto o São Paulo levou um susto aos 30 segundos quando levou um gol do 4 de Julho, porém, depois aplicou a maior goleada da competição: 9 a 1.

Mais nove times vão se classificar na quarta-feira quando acontece parte dos jogos de volta da terceira fase. Quem avançar vai garantir a premiação de R$ 2,7 milhões.

Pablo fez hat-trick e tem sido titular com Crespo

PEIXE CONFIRMA

Na Vila Belmiro o Santos fez 1 a 0 no Cianorte com um golaço de Marcos Guilherme. Fechou a etapa com seis pontos, porque na ida já tinha vencido por 2 a 0.

VEJA A GOLEADA HISTÓRICA DO TRICOLOR

SUSTO NO MORUMBI

No Morumbi, o São Paulo se recuperou da derrota inesperada no Piauí, quando levou 3 a 2 do valente 4 de Julho. Depois do susto, o Tricolor se acalmou em campo e foi marcando seus gols.

Esta foi a maior goleada da temporada da Copa do Brasil, superando a marca do Bahia em cima do Campinense-PB, por 7 a 1.

