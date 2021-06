COPA DO BRASIL: Santos vence, mas São Paulo dá vexame no Piauí

Copa do Brasil

COPA DO BRASIL: Santos vence, mas São Paulo menospreza e dá vexame no Piauí



À tarde o Bahia venceu o Vila Nova em Goiânia e à noite o Vasco ganhou o duelo carioca em cima do Boavista em Bacaxá

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 1 (AFI) – A terceira fase da Copa do Brasil começou nesta terça-feira com quatro jogos. O Santos venceu o Cianorte, mas o São Paulo, de maneira surpreendente, perdeu para o 4 de Julho. O Bahia ganhou do Vila Nova, enquanto o Vasco passou pelo Boavista em duelo carioca.

Mais sete jogos vão ser disputados quarta-feira pela rodada de ida. Quem chegar às oitavas vai garantir premiação de R$ 2,7 milhões.

PEIXE LEVA

Com Marinho entrando no segundo tempo e marcando seu gol (outro foi de Kaio Jorge), o Santos fez 2 a 0 em cima do Cianorte jogando no norte do Paraná. Na volta, dia 8, terça-feira, pode perder até por 1 a 0.

BAHIA VENCEU VILA NOVA

BAHIA NA FRENTE

Com gol de Rodriguinho, de cabeça, o Bahia venceu o Vila Nova em Goiânia. Na volta vai ter a vantagem de atuar pelo empate para chegar às oitavas. A volta acontecerá na quarta, dia 2, em Salvador



VASCO NO SUFOCO

Para não perder a mania, o Vasco sofreu para vencer o Boavista em Macaxá. O gol foi marcado por Sarrafiore. Na volta, dia 8 (terça), em São Januário, o Vascão pode empatar.



SÃO PAULO DECEPCIONA

Mesmo com reservas, o São Paulo deveria ter levado seu jogo a sério. Mas não acreditou que o adversário seria valente e guerreiro, sendo castigado com uma derrota por 3 a 2.

Uma vitória histórica para o 4 de Julho, que tem vantagem do empate no duelo de volta, no Morumbi.