Copa do Brasil

COPA DO BRASIL: Trio paulista é eliminado em dia de muitas zebras



Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – A zebra estava solta na Copa do Brasil. O atual campeão Palmeiras foi superado pelo CRB, na noite desta quarta-feira, em pleno Allianz Parque, nos pênaltis. Quem também foi eliminado na marca da cal foi o Cruzeiro, frente ao Juazeirense. Já Corinthians e Chapecoense caíram diante de, respectivamente, Atlético Goianiense e ABC.

Resumindo: três paulistas caíram (Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino). Eles estão na Série A do Brasileiro ao lado de América-MG e Chapecoense.

QUEDA DE GIGANTES!

Foi com muita emoção a classificação da Juazeirense para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder por 1 a 0 em Belo Horizonte, o Cancão de Fogo venceu, nesta quarta-feira, o Cruzeiro pelo mesmo placar e levou a decisão da vaga aos pênaltis, no Adauto de Moraes. Na marca da cal, brilhou a estrela do goleiro Rodrigo Calaça, que defendeu duas cobranças e ajudou a garantir o 3 a 2 no placar.

Com emoção até o fim! O CRB-AL se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Após perder o jogo de ida da terceira fase por 1 a 0, o Galo devolveu o placar no tempo normal e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Diogo Silva, que defendeu três batidas e ainda converteu uma para garantir o triunfo por 4 a 3.

O Corinthians, por outro lado, mostrou muita eficiência defensiva, mas voltou a falhar no ataque. Com isso, não conseguiu sair de um empate sem gols diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly. O time goiano claramente jogou com o regulamento ‘debaixo do braço’, já que venceu, em São Paulo, por 2 a 0, na última semana.

Red Bull Bragantino foi um dos paulistas eliminados

VEJA GOLS DE BRAGA 2 X 1 FLUMINENSE



DEU A LÓGICA!

Deu Bahia! O Tricolor de Aço bateu o Vila Nova-GO por 1 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e garantiu sua permanência na competição mais democrática do país. No embate de ida, o Esquadrão também derrotou o Colorado por 1 a 0, em Goiânia.

O Athletico-PR está nas oitavas de final. Após empate em 1 a 1 no jogo de ida da terceira fase, o Furacão venceu o Avaí por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, e garantiu vaga na próxima fase da competição. Vitinho marcou o gol da classificação rubro-negra com apenas 32 segundos de bola rolando.

NO SUFOCO!

O Vasco está classificado para as oitavas. Após triunfo por 1 a 0 na ida, o Cruzmaltino empatou por 1 a 1 com o Boavista, em São Januário, e confirmou presença na próxima fase da competição. Michel Douglas abriu o placar para o Verdão na etapa inicial; Cano, no segundo tempo, fez o gol da classificação vascaína.

O Red Bull Bragantino fez um jogo de igual para igual com o Fluminense, mas não conseguiu reverter a derrota por 2 a 0, no Maracanã, na semana passada. Nesta quarta-feira, Nenê abriu o placar para o time carioca e Hurtado comandou a virada, por 2 a 1, com dois gols, no Nabi Abi Chedid. A ‘Linguiça Voadora’, no entanto, acabou sendo eliminada.

MAIS ZEBRA!

Festa na Frasqueira! O ABC-RN venceu a Chapecoense por 3 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, pelo jogo de volta da terceira fase, e se classificou para as oitavas de final da competição. No duelo de ida, a Chape derrotou o Alvinegro por 3 a 1, na Arena Condá.