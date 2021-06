Corinthians curtiu! Guarani bancará 100% do salário de Davó

Brasileiro

Corinthians curtiu! Guarani bancará 100% do salário de atacante



Davó, de 21 anos, voltou ao Guarani durante o Paulistão e, desde então, fez dois em dez jogos

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – O presidente Ricardo Moisés, em reunião virtual com sócios, deu mais detalhes do novo empréstimo de Matheus Davó ao Guarani. O time de Campinas arcará com todo o salário do atacante durante o novo vínculo até o fim da temporada.

“O esforço do Guarani e o trabalho foram feitos de forma árdua. O atleta tinha diversas propostas de outros clubes do Brasil, então a gente optou, sim, por assumir o valor integral do salário, diante da performance que o atleta vem trazendo dentro de campo.

Tinha inúmeras situações, mas o Corinthians, também acreditando muito no trabalho do Guarani e toda a estrutura que a gente vem proporcionando para o crescimento do atleta, preferiu também a permanência dele aqui”, explicou o mandatário.

Davó seguirá no Guarani. (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani)

DOIS GOLS!

Davó, de 21 anos, voltou ao Guarani durante o Paulistão e, desde então, fez dois em dez jogos. Revelado no Guarani em 2019, ele foi destaque do time campineiro na Série B daquele ano e logo foi negociado com o Corinthians, que na época pagou cerca de R$ 2 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2023.

Após vencer o Operário por 5 a 2, o Guarani subiu para a terceira colocação na Série B com quatro pontos. Invicto, o Bugre voltará a campo na sexta-feira, às 21h30, quando receberá o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela terceira rodada.