Copa do Brasil

Corinthians x Atlético-GO – Timão tenta dar o troco no Dragão, agora na Copa BR



Isso porque, o time goiano venceu os paulistas no final de semana pela rodada de estreia do Brasileirão

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 01 (AFI) – Depois se enfrentarem na estreia do Brasileirão no último final de semana, Corinthians e Atlético-GO voltam se encontrar nesta quarta-feira (02) desta vez pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, onde ambos buscam abrir vantagem para avançarem às oitavas de final. A partida está marcada para às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os dois times voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (09), também às 21h30, desta vez no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, casa do Atlético-GO. O gol fora de casa não vale como critério de desempate e em caso de dois resultados iguais a decisão será os pênaltis. Quem passar recebe R$ 2,7 milhões de premiação.

Corinthians e Atlético-GO duelam no jogo de ida da 3ª fase da Copa BR

CORINTHIANS

Na tarde desta terça-feira (01), o Corinthians fez o último treino antes de reencontrar o Atlético-GO. A novidade para o duelo será o retorno do volante Gabriel, que após se recuperar de dores no músculo posterior da coxa esquerda articipou normalmente do treinamento em campo com o grupo.

Por outro lado, o técnico Sylvinho terá dois desfalques: o atacante Cauê e o volante Xavier. O meio-campista, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, iniciou a transição com a equipe de preparação física, mas ainda não irá a campo.

ATLÉTICO-GO

Sem sequer voltar para Goiânia, já que irá enfrentar o Corinthians mais uma vez em São Paulo, o Atlético-GO também fez seu último treino de preparação nesta tarde. Para a partida, o técnico Eduardo Barroca deve repetir a mesma escalação que entrou em campo no jogo passado entre as duas equipes.

O comandante segue sem poder contar com os atacantes Janderson e André Luís, que pertencem ao Corinthians, além de Arthur Gomes e Kozlinski, que estão no departamento médico.