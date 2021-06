Coritiba e Londrina fazem o duelo paranaense na Série B do Brasileiro

Brasileiro

Coritiba x Londrina- Duelo paranaense em busca da recuperação na Série B



Partida está marcada para o domingo, às 20h30, no estádio Couto Pereira

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 12 (AFI)- A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá o duelo paranaense entre Coritiba x Londrina. A partida está marcada para o domingo, às 20h30, no estádio Couto Pereira.

Os dois times vem de derrota na Série B e buscam a reação na competição. O Coritiba perdeu para o Botafogo por 2 a 0 na última rodada, enquanto o Londrina foi derrotado pelo Brusque por 1 a 0 em casa.

O Coxa soma três pontos na Série B, enquanto o Londrina tem apenas um, ainda não venceu na competição e precisa da vitória para não ficar colado perto do Z4.

Coritiba

A ordem no Coxa é esquecer a derrota para o Flamengo na última quinta-feira pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil por 1 a 0 e buscar a reação imediata na Série B do Brasileiro.

“Seguimos trabalhando e vamos seguir brigando com o que temos. Mas seguimos esperando. É uma questão de não baixar a guarda e continuar. E começar a ter resultado, que é o que está nos faltando. Não podemos permitir não ganhar. Já domingo temos um jogo mais importante, vamos tirar tudo que temos para podermos ganhar este jogo”, ressaltou o técnico Gustavo Morínigo.

Para a partida no domingo, o treinador tem duas dúvidas. No meio, Matheus Sales e Gustavo Bochecha disputam uma vaga. No setor ofensivo, a disputa por posição é entre Waguininho e Robinho.

Londrina

No meio da semana a equipe encarou a semifinal do Campeonato Paranaense e venceu o primeiro jogo por 1 a 0 sobre o Operário.

Em relação a este jogo, o técnico Roberto Fonseca terá os reforços dos laterais Ricardo Luz e Talison, o zagueiro Gabriel Furtado, o volante Tárik, o meia Mossoró e o atacante Caprini, que não estavam inscritos no estadual.

Apesar dos reforços, Roberto Fonseca deve manter a base que ganhou do Fantasma, por 1 a 0, pela semifinal do estadual. O treinador deixou claro que não gosta de ficar mexendo no time para não atrapalhar o entrosamento.

“Temos a volta dos demais jogadores. Mas sou um treinador que não gosto muito de ficar mexendo. Tem que dar ritmo, dar entrosamento, melhorar o que vem fazendo”, contou o treinador.