Covid-19: Mestre Bimba, músico e compositor do Harmonia do Samba, deixa a UTI

Mestre Bimba, músico do Harmonia do Samba e compositor do hit ‘Vem Neném’, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo do hospital Aliança deste domingo (6). O músico deu esta notícia através das redes sociais e havia dado entrada na unidade de saúde neste domingo (30) após contrair a covid-19.

“Quero agradecer primeiramente a Deus! Quero agradecer a todos os familiares pelas orações, a todos os amigos, fãs do Harmonia, todas as pessoas que me mandaram mensagens de apoio, de carinho. Obrigado de coração. Sem palavras pra expressar a emoção que estou sentindo”, escreveu Mestre Bimba.

“Ainda estou no hospital em observação, mas já saí da UTI e agora é caminhar recuperando – eu amo todos vocês e me sinto muito amado. Gratidão é a palavra que me vem à mente”, disse o músico ainda na legenda da publicação.

“Que Deus abençoe a todos e que a vacina chegue logo para todos para paralisar esse vírus maldito do mundo. Deus é maior e quem está com ele nunca está só. Não poderia deixar de agradecer aos profissionais do @hospitalalianca que me trataram com muito cuidado e amor. Jesus abençoe a todos”, completou Mestre Bimba.

Ele ainda ficará internado no hospital em observação.

Veja a postagem: