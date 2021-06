Brasileiro

CRB 3 x 2 Confiança – Algoz de Cruzeiro e Palmeiras vira vice-líder da Série B!



Galo, embalado pelas vitórias sobre Cruzeiro e Palmeiras, aparece na vice-liderança com sete pontos, a dois do líder Náutico

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 12 (AFI) – Depois de um alucinante primeiro tempo com quatro gols em 13 minutos, o CRB manteve a boa fase e venceu o Confiança, por 3 a 2, neste sábado, no Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alisson Farias, Hyury e Dudu fizeram os gols dos alagoanos, enquanto Neto Berola e Alex Henrique anotaram para os sergipanos.

A vitória deixou o CRB momentaneamente no G4. O Galo, embalado pelas vitórias sobre Cruzeiro e Palmeiras, aparece na vice-liderança com sete pontos, a dois do líder Náutico. Já o Confiança parou no décimo lugar com apenas três.

VEJA GOLS E MELHORES MOMENTOS

ALUCINANTE!

CRB e Confiança fizeram um primeiro tempo alucinante. Melhor! Foram 22 minutos de um lá e cá com gols. Quer mais? Em um intervalo de 13 minutos, a bola balançou quatro vezes, duas para cada lado. O CRB deu o cartão de visitas logo aos 9 minutos.

Hyuri recebeu de Alisson Farias na cara do gol e bateu, mas Rafael Santos defendeu com a perna. No rebote, Alisson Farias não perdoou e meteu para dentro. A comemoração alagoana, porém, durou só três minutos. Neto Berola aproveitou falha de Guilherme Romão e cabeceou para empatar a partida.

CRB garantiu a vitória no final. (Foto: Francisco Cedrim / Ascom CRB)

O CRB não abaixo a cabeça e foi em busca do gol. Aos 15 minutos, Hyuri recebeu cruzamento de Ewandro e cabeceou, mas Rafael Santos salvou com o pé. Dois minutos depois, porém, Hyuri acertou o alvo. Ele recebeu de Reginaldo e tocou na saída do goleiro sergipano.

O Confiança manteve a calma e foi em busca do empate. Aos 22 minutos, Leandro Silva cruzou e Alex Henrique contou com a bobeira da zaga do CRB para empurrar para as redes e deixar tudo igual. Após o quarto gol, o jogo caiu de produção.

LENTO…

Se o primeiro tempo foi animador, o segundo foi bem mais lento. A primeira chance surgiu só aos 20 minutos. Alex Henrique aproveitou cruzamento de Iago e tocou, a bola desviou e assustou o goleiro Diogo Silva.

O jogo foi fraco, mas ainda assim, o CRB conseguiu achar a vitória. Dudu aproveitou cruzamento e cabeceou por cima de Rafael Santos para dar mais um triunfo ao clube de Alagoas.

Cinco gols no duelo nordestino. (Foto: Francisco Cedrim / Ascom CRB)

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta rodada, o CRB visitará o Goiás já na terça-feira, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia. No mesmo dia e horário, o Confiança receberá o Brasil de Pelotas no Batistão, em Aracaju.