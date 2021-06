CRB anuncia contratação de Alexandre Melo, ex-lateral do Cuiabá

Brasileiro

Série B: CRB anuncia contratação de ex-lateral do Cuiabá



Na temporada 2021, atuou em nove partidas, entre o Campeonato Estadual e Copa do Brasil

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 01 (AFI) – O lateral-esquerdo Alexandre Melo, de apenas 22 anos, é o novo reforço do CRB para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Seu último clube foi o Cuiabá. Ele chega a pedido do técnico Allan Aal, com quem trabalhou no próprio Dourado.

Na temporada 2021, atuou em nove partidas, entre o Campeonato Estadual e Copa do Brasil. O atleta também já passou pelo Vasco, de 2015 a 2020, fez parte da base e em 2019 foi promovido para o time profissional pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que comandava o time na época.

Alexandre Melo é o novo reforço do CRB

COMPETIÇÕES!

O CRB entrará em campo na próxima quinta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, para enfrentar o Palmeiras.

Na Série B, o time enfrentará o Cruzeiro no domingo, às 18h15, no estádio do Mineirão. Na estreia, ficou no 2 a 2 frente ao Remo.