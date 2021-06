Criança de 3 anos morre atropelada por caminhão do gás

Um acidente trágico foi registrado nesta terça (1º) na cidade de Santana do Ipanema, sertão do Estado. Uma criança de apenas três anos morreu após ser atropelada pelo caminhão do gás, que comercializava gás de cozinha na localidade conhecida como Sítio Jaqueira, zona rural do municício. Informações colhidas no local dão fala que a avó…

Imagem meramente ilustrativa

Um acidente trágico foi registrado nesta terça (1º) na cidade de Santana do Ipanema, sertão do Estado. Uma criança de apenas três anos morreu após ser atropelada pelo caminhão do gás, que comercializava gás de cozinha na localidade conhecida como Sítio Jaqueira, zona rural do municício.

Informações colhidas no local dão fala que a avó da vítima comprava um botijão, enquanto a criança brincava em torno do veículo. Depois de entregar o botijão, o motorista teria subido na cabine e sem observar a criança, atingindo-a com o pneu dianteiro e causando a sua morte.

Clebson Mateus dos Santos Silva foi atingido na cabeça e morreu no local. Temendo represálias, o motorista também fugiu, contudo, já foi identificado pela Polícia Judiciária.

Foram acionados perícia e IML, que providenciou a remoção do corpo para a sede do instituto na cidade de Arapiraca, onde será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.