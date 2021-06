Criança fica entalada após engolir moeda: ‘foi um milagre’

Na última quarta-feira (9), um menino de 8 anos, identificado como Miguel Carvalho, precisou ser hospitalizado após engolir uma moeda. O objeto ficou entalado na garganta dele por cerca de 18 horas. O caso aconteceu no interior de São Paulo. As informações são do G1.

Ao G1, o pai do garoto contou que ele se arrependeu de ter brincado com a moeda. “[Meu filho] já está arrependido de ter brincado com a moeda. O nosso sentimento, meu e da minha esposa, é que Deus existe, porque foi um milagre. Ver ele saindo do hospital e andando bem é um milagre de Deus”, descreve Murilo Silva Moraes.