Criciúma anuncia dispensa de três jogadores visando a Série C



Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 01 (AFI) – O Criciúma continua reformulando seu elenco após o rebaixamento do Campeonato Catarinense. O clube carvoeiro definiu a saída de três jogadores – o lateral-direito Léo, o volante Adenilson e o atacante Gabriel Silva. O trio não faz mais parte dos planos do técnico Paulo Baier para a Série C do Brasileiro.

Léo foi contratado para o Catarinense, disputou oito partidas e marcou um gol. Outro que chegou na temporada foi o atacante Gabriel Silva, que participou de 13 jogos com a camisa carvoeira e também anotou um gol.

Adenilson deixou o Criciúma. Foto: Celso da Luz/ Criciúma E. C.

Já o volante Adenilson estava no clube desde de 2020. No total, fez 26 jogos pelo Criciúma, mas não fez gols. O Criciúma agradeceu os serviços do trio.

JOGOS

Enquanto isso, o Criciúma segue a preparação para encarar o América Mineiro, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Independência.

Na Série C, estreou com vitória, por 1 a 0, frente ao Ituano. Na próxima rodada, enfrentará o São José, no domingo, às 18h, no estádio Francisco Novelletto.