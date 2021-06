Criciúma x América-MG – Times se enfrentam valendo vaga nas oitavas

Copa do Brasil

Criciúma x América-MG – Sem vencer há cinco jogos, Coelho tenta classificação



Lisca Doido terá desfalques para o confronto decisivo na Copa do Brasil; Tigre vem completo apostando todas as fichas na competição

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 8 (AFI) – Ainda buscando a reabilitação depois de um dos piores desempenhos dentro de campo de sua história, o Criciúma recebe o favorito América-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Heriberto Hulse, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A primeira partida terminou empatada por 0 a 0. Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis.

O Coelho tenta manter um tabu a seu favor: não perde no estádio do Tigre desde setembro de 2006. De lá pra cá, quatro jogos com duas vitórias e duas derrotas. O time que se classificar para as oitavas de final, vai desembolsar R$2,7 milhões de premiação.

VAI COMPLETO



A equipe comandada pelo ex-jogador e ídolo Paulo Baier, poderá com todos seus jogadores para o jogo mais importante da temporada, a equipe irá com força máxima.

BAIXA JÁ ESPERADA



O único jogador que não poderá estar presente no confronto já era esperado, o atacante Luiz Paulo, que já disputou a competição pelo ituano.

AMÉRICA COM PROBLEMAS



A equipe de Lisca Doido não vence há cinco partidas e nem sequer marcou um gol. É o momento mais conturbado da equipe na temporada. Por conta disso,, o time provavelmente sofrerá mudanças.

América treinou na última segunda-feira – Foto: Marina Almeida / América

DESFALQUES



Além da má fase, Lisca terá que lidar com alguns desfalques. Marcelo Toscano, Luiz Fernando estão lesionados e João Paulo ainda passa por recuperação física. Alan Ruschel, Marlon e Juninho Valoura já jogaram a Copa do Brasil por outros times.

TREINOU SEGUNDA



Na manhã de segunda-feira, antes de viajar até Santa Catarina, o Coelho realizou um treinamento. Os jogadores que foram reservas ou não-relacionados iniciaram as atividades com um trabalho de ativação e mobilidade. O treino com bola teve início com exercícios focados na troca de passe e movimentação em espaço reduzido.

REGULAMENTO

Na terceira e na quarta fase, os confrontos são decididos em ida e volta, no sistema mata-mata – em caso de placar agregado empate, a decisão também é por meio da disputa de pênaltis.