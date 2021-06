Criciúma x Ypiranga – Embalados, times prometem grande jogo do domingo

Brasileiro

Criciúma x Ypiranga – Confiantes e embalados, times prometem grande jogo



O Tigre acabou de avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil; Visitantes estão 100% na competição

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 11 (AFI) – No domingo, Criciúma e Ypiranga prometem fazer um grande jogo pela terceira rodada do Brasileirão Série C. O jogo acontece no domingo, ás 11h, no estádio Heriberto hulse. Os times estão apenas com dois pontos de diferença e chegam embalados para a partida.

O Tigre vive seu melhor momento da temporada. E soma quatro pontos na Série C, enquanot o Ypiranga está com 100% de aproveitamento e soma seis pontos. Os donos da casa são o quarto colocado, quanto os visitantes ocupam a vice-liderança.

Criciúma chega confiante para o confronto – Foto: Celso da Luz/ Criciúma E.C

VEM EMBALADO

Comandado por Paulo Baier, o time vive seu melhor momento na temporada. A equipe se classificou recentemente para as oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o favorito América-MG nos pênaltis.

COM REFORÇOS

Além da boa fase, alguns reforços já estão no clube para o restante da competição. O lateral Alemão já está no clube, passou por exames e agora treina com a equipe. Além do reforço na parte defensiva, os atacantes Maranhão, de 31 anos, e Minho, de 29, foram anunciados pelo Tigre nesta sexta-feira.

COMPLETO

O time não deve ter nenhum desfalque no confronto direto, todos os jogadores estão a disposição.

RETORNO E REFORÇOS NO YPIRANGA



O lateral Jonathan retorna após cumprir suspensão na última rodada após ser expulso na estreia. Já o atacante Léo Santos, apresentado nesta semana, também reforça a equipe do técnico Júnior Rocha. Ambos disputam a titularidade, mas devem começar no banco de reservas.

COM OS PÉS NO CHÃO



De qualquer forma, o técnico Júnior Rocha pediu que o Canarinho siga com os ‘pés no chão’ para continuar vencendo na Série C.

“Estamos vindo de dois bons resultados, mas agora temos que manter a calma para continuarmos em vencendo e brigando pela liderança. O Criciúma tem um bom time, precisamos respeitar, mas nosso foco é os três pontos”, disse.