Criolo faz postagem sobre descaso após morte da irmã, vítima da Covid-19

O cantor Criolo usou o Instagram nesta quarta-feira (9) para desabafar sobre a morta da irmã, de 39 anos, vítima da Covid-19. Cleane Gomes morreu no último sábado (5).

Criolo usou fotos da infância para criticar o descaso com a educação brasileira. A irmã do cantor era professora. “Toda a nação que virar as costas para a educação, terá como destino fúnebre a lápide de seus filhos”, começou ele. “Através da sua obra, o poeta imortaliza-se”, completou.