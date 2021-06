Cristiano Ronaldo é eleito o maior jogador europeu do século XXI



Atacante da Juventus foi para a final com Andrés Iniesta e recebeu 56% dos votos

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Toda votação é polêmica, ainda mais popular. De qualquer forma, a BBC Sport organizou uma votação online e Cristiano Ronaldo foi eleito o maior jogador europeu do século XXI.

Cristiano Ronaldo faturou mais um título. (Foto: Divulgação)

O atacante da Juventus foi para a final com Andrés Iniesta e recebeu 56% dos votos. O ex-jogador do Barcelona ficou com 44% na vice-liderança. No torneio organizado pela BBC Sport, CR7 passou por outros grandes jogadores no chaveamento.

O craque português eliminou, em votação popular, Karim Benzema, Harry Kane, Luka Modric, Thierry Henry, Zinedine Zidane e Paolo Maldini. Mais um título para Cristiano Ronaldo.