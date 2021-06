Cruzeiro 1 x 1 Goiás – Sal grosso, gol contra e herói às avessas!

Brasileiro

Cruzeiro 1 x 1 Goiás – Sal grosso, gol contra bizarro e herói às avessas!



Essa foi a terceira derrota em três jogos do Cruzeiro, lanterna e único time que ainda não pontuou

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 12 (AFI) – O Cruzeiro escapou da derrota graças a Marcinho, que quase foi emprestado ao CSA. Ele tinha sido escanteado por Felipe Conceição, mas ganhou o voto de confiança de Mozart Santos e correspondeu ao anotar o gol de empate, por 1 a 1, com o Goiás, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

GOL BIZARRO E GOL SALVADOR

O Goiás abriu o marcador com gol bizarro contra de Joseph aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Marcinho, aos 42 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate. Antes da bola rolar, o staff do Cruzeiro jogou sal grosso no gramado do Mineirão.

Apesar de ter escapado da derrota, o Cruzeiro se manteve na lanterna com um ponto e saldo negativo de três gols. Já o Goiás, que poderia ter virado vice-líder, parou na quarta colocação, dentro do G4, com cinco pontos.

LAMBANÇA!

O Goiás criou a primeira chance no Mineirão. David Duarte pegou bola rebatida e meteu para o gol, mas Fábio foi buscar no ângulo e evitou que a rede balançasse. A resposta veio dois minutos depois. Rafael Sobis pegou de primeira e mandou uma bomba, mas Tadeu deu um tapa e evitou o gol.

Empate no final do jogo. (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Fábio, porém, não teve a mesma sorte. Pior! Ele foi vítima de fogo amigo aos 11 minutos. Dieguinho cruzou na área e a bola iria passar sem nenhum problema. Mas Joseph meteu o peito nela e marcou gol contra. Lance bizarro do lateral que ficou jogado no chão se lamentando.

O Cruzeiro tentou o empate aos 33 minutos. Tadeu, livre, recebeu cruzamento e cabeceou à queima roupa, mas Tadeu fez grande defesa. Antes do intervalo ainda deu tempo de Jadson, no banco de reservas do Cruzeiro, ser expulso por reclamação.



TENTATIVAS!

O segundo tempo mostrou o desespero do Cruzeiro. O Goiás, por sua vez, administrou e chegou quando viu brecha. Aos 20 minutos, Dadá Belmonte bateu firme e assustou Fábio. No minuto seguinte, Tadeu salvou o Goiás em chute perigoso de Eduardo Brock.

Antes do apito final, o Cruzeiro achou seu gol. Marcinho recebeu de Bruno José e bateu de esquerda para vencer Tadeu e garantir o primeiro ponto do Cruzeiro na Série B.

Cruzeiro escapou da derrota. (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta rodada, o Cruzeiro visitará a Ponte Preta na quarta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Um dia antes, na quinta, às 21h30, o Goiás receberá o CRB na Serrinha, em Goiânia.

