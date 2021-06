Cruzeiro resolve reintegrar Marcinho e frustra o CSA

Brasileiro

Cruzeiro resolve reintegrar meia e frustra rival da Série B



Marcinho não vinha treinando com o elenco e ficou perto de um acerto com o CSA

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 08 (AFI) – O Cruzeiro frustrou os planos do CSA em contar com Marcinho para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B ao decidir reintegrar o meia de 25 anos.

Marcinho vinha treinando em separado há mais de dez dias, quando pediu para deixar o clube ao não ser relacionado pelo técnico Felipe Conceição para o jogo contra o Confiança, na estreia da Série B.

Marcinho foi reintegrado ao Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Fora dos planos do treinador, Marcinho esteve perto de ser negociado com o CSA, mas a chegada de Rodrigo Pastana para exercer o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro acabou mudando tudo.

NOVA OPORTUNIDADE

Pastana conversou com Felipe Conceição e Marcinho ganhou uma nova oportunidade de mostrar seu futebol com a camisa do Cruzeiro. O meia deve voltar a treinar com o restante do elenco na sexta-feira.

A delegação celeste está em Juazeiro, no norte da Bahia, onde vai enfrentar a Juazeirense, nesta quarta-feira, às 19 horas, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Belo Horizonte, vitória cruzeirense por 1 a 0.

Primeira contratação do Cruzeiro para a temporada 2021, Marcinho chegou em fevereiro depois de ser um dos destaques da última Série B defendendo o Sampaio Corrêa. Na Raposa, foram 12 jogos e um gol.