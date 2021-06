Cruzeiro tenta tirar Rodrigo Pastana do CSA

Brasileiro

Cruzeiro tenta tirar ex-dirigente do Guarani de rival da Série B



O presidente Sérgio Rodrigues entrou em contato com Rodrigo Pastana, atualmente no CSA

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 01 (AFI) – O Cruzeiro está no mercado em busca de um executivo de futebol. Depois de ver André Mazzuco acertar com o Santos, a Raposa voltou suas atenções para Rodrigo Pastana.

O profissional está atualmente no CSA, rival do Cruzeiro na Série B do Brasileiro. De acordo com jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, Rodrigo Pastana aguarda uma proposta oficial.

Rodrigo Pastana está no CSA (Foto: Augusto Oliveira/CSA)

O contato com o dirigente foi feito primeiro pelo presidente Sérgio Rodrigues e depois pelo técnico Felipe Conceição. Rodrigo Pastana teria gostado do projeto apresentado.

Desejo antigo do Cruzeiro, que demontrou interesse na sua contratação em 2019, após o rebaixamento no Brasileirão, Rodrigo Pastana tem passagens por Goiás, Criciúma, Figueirense, Bahia, Ceará, Guarani, Paraná e Coritiba.

Desde a saída de André Mazzuco para o Santos, o Cruzeiro procurou dois profissionais antes de Rodrigo Pastana: Alexandre Mattos e Felipe Ximenes. As conversas, porém, não avançaram.