Cruzeiro x CRB – Mais um fantasma para assombrar a Raposa na Série B!



Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 05 (AFI) – Assim como o Confiança, adversário da estreia, o Cruzeiro não venceu o CRB na edição passada da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando desencantar, o time mineiro terá que espantar esse fantasma alagoano no domingo, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada.

No ano passado, Cruzeiro e CRB empataram por 1 a 1 em Belo Horizonte e sem gols em Maceió. Na estreia da atual Série B, o time do técnico Felipe Conceição foi derrotado pelo Confiança, por 3 a 1, em Aracaju, enquanto o CRB empatou com o Remo, por 2 a 2, no Rei Pelé.

BOBEOU, DANÇOU!

No Cruzeiro, o técnico Felipe Conceição não terá o lateral-direito Klebinho, que teve contato com uma pessoa com Covid-19 e foi afastado por precaução. Assim, Raúl Cáceres segue sem reserva imediato, uma vez que Geovane está lesionado.

Pressão celeste. (Foto: Divulgação)

O goleiro Fábio e o volante Adriano foram expulsos na rodada passada e cumprirão suspensão. Lucas França assumirá a vaga no gol, enquanto Matheus Neris entrará no meio-campo. Na frente, Airton, Bruno José e Bissoli devem ser os atacantes, enquanto Rafael Sobis pode seguir recuado.

“O Bissoli vem bem, chegou há pouco tempo, ainda está pegando o nosso ritmo, as coisas que a gente construiu no Cruzeiro. (…) São atletas jovens que precisamos ter paciência, tem que ter um direcionamento no trabalho e a gente faz isso com eles, uma orientação, para que eles possam crescer cada vez mais”, analisou Felipe Conceição.

SACODE A POEIRA!

Reforços no CRB. (Foto: Francisco Cedrim)

Após tropeçar na estreia e perder do Palmeiras na Copa do Brasil, o CRB, campeão alagoano, tentará voltar ao caminho das vitórias. Nesta semana, o clube nordestino contratou e regularizou o zagueiro Caetano, e os laterais Celsinho e Alexandre Melo.

“Estou muito feliz em estar vestindo essa camisa, já joguei contra o CRB em 2019, com a torcida, então vir pra cá foi uma alegria imensa e a minha expectativa é a melhor possível”, disse Caetano, ex-Corinthians.