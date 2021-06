Brasileiro

Série B: CSA encaminha acerto com atacante que conquistou acesso pelo Cuiabá



Trata-se do atacante Yago, de 24 anos, que pertence ao Athletico-PR e será emprestado até o final do ano

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 09 (AFI) – Depois de somar apenas um ponto nas duas primeiras rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA segue ativo no mercado para reforçar seu elenco e sair da parte debaixo da tabela. A bola da vez no Azulão é o atacante Yago, de 24 anos, que está bem próximo de ser emprestado pelo Athletico-PR até o final da temporada. Quem confirmou isso foi o próprio presidente do clube, Rafael Tenório.

Ele chega para suprir a saída do atacante Rodrigo Pimpão, que foi negociado com o Operário-PR. Com isso, será mais uma opção para o técnico Bruno Pivetti para brigar por uma vaga no lado direito do setor ofensivo com Aylon e Silvinho, que não conseguiram se firmar no setor neste início de Série B.

Yago deve atuar no CSA na sequência de 2021

CARREIRA

Yago é cria da base do Athletico-PR, mas nunca conseguiu se firmar no time profissional do Furacão e foi emprestado para quatro times diferentes. Primeiro, em 2019, atuou por 20 jogos e marcou três gols no Lobos BUAP, do México. Já no começo de 2020, se transferiu para o Paços de Ferreira-POR, onde também não teve muito espaço.

De volta ao Brasil, foi emprestado ao Ituano, onde chamou a atenção do Cuiabá e fez parte do elenco do Dourado que conquistou o acesso inédito para a elite do Brasileirão, participando de 35 jogos e marcando dois gols. Neste ano, disputou sete partidas pelo Athletico, mas será novamente emprestado.

PRÓXIMO JOGO

O anuncio oficial junto ao CSA deve acontecer nas próximas horas. A equipe volta a campo no próximo sábado (12) quando joga fora de casa, diante do Vila Nova, às 19h, pela terceira rodada da Série B.