CSA x Sampaio Corrêa – Duelo de nordestinos e campeões estaduais!



Azulão e Bolívia Querida ainda buscam a primeira vitória na Série B

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 04 (AFI) – CSA e Sampaio Corrêa farão duelo nordestino e de campeões estaduais neste sábado, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A dupla também buscará a primeira vitória.

Campeão alagoano, o CSA foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0 em Recife. O Sampaio Corrêa, campeão maranhense, não saiu do 0 a 0 com o Goiás. No ano passado, o Azulão venceu a Bolívia Querida em casa por 2 a 1.

DESPEDIDA!

Rodrigo Pastana é o novo diretor de futebol do Cruzeiro. O clube mineiro deverá fazer o anúncio oficial nos próximos dias. A despedida de Pastana no CSA será no sábado, após o jogo contra o Sampaio Corrêa.

NOVIDADES AZUIS!

No CSA, Silvinho, ex-atacante do São Paulo, deve ganhar uma chance no time titular. O técnico Bruno Pivetti gostou da atuação do jogador, que deve colocar Aylon no banco de reservas. Outra novidade no sistema ofensivo é a opção de contar com Dellatorre.

Reforços no ataque para Pivetti. (Foto: Augusto Oliveira / CSA)

Recuperado de uma pancada nas costas, o ex-atacante do Internacional deve começar o jogo no banco de reservas. O lateral-esquerdo Kevyn, vindo do Náutico, também deve ficar como opção.



REFORÇOS TRICOLORES!

O técnico Felipe Surian poderá mandar a campo dois recém-contratados. O zagueiro Nilson Júnior já está regularizado no BID da CBF e disputará vaga com Victor Oliveira. No meio-campo, Daniel Costa aguarda regularização, mas viajou com a delegação e poderá colocar Eloir no banco de reservas.

Chegaram e já vão pro jogo? (Foto: Fredson Ferreira/Sampaio Corrêa)

O Sampaio Corrêa, por outro lado, não terá o volante Ferreira que cumpre quarentena devido à Covid-19. O atacante Roney, por sua vez, se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 2.