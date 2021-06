Brasileiro

Cuiabá acerta empréstimo de Gustavo Nescau, destaque do Marília



Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 04 (AFI) – Agora é oficial. O Cuiabá acertou a contratação do atacante Gustavo Nescau (foto abaixo) para a disputa do Campeonato Brasileiro de aspirantes neste segundo semestre. Ele foi o grande destaque do Marília na disputa do Campeonato Paulista da Série A3.

As conversas com o Marília vinham acontecendo desde a última semana e tiveram um desfecho positivo. Nescau se apresentará ao clube na próxima terça-feira, quando passará por exames médicos e já integrará o elenco do time mato-grossense. Ele chegará por empréstimo com o Cuiabá tendo a opção de compra definitiva.

Nescau jogará por empréstimo no Cuiabá até o final do ano

Revelado pelo Rio Claro, Nescau teve a primeira oportunidade no futebol profissional temporada passada, quando acabou campeão da Copa Paulista com o Marília. Neste ano, fez parte do elenco que acabou eliminado nas quartas de final da Série A3 do Paulista. Em 33 jogos, o atacante balançou as redes 15 vezes, média de quase meio gol por partida.

O Cuiabá fará sua estreia no Brasileirão de Aspirantes contra o Fortaleza, no dia 10 de junho, na capital mato-grossense. O Brasileirão de Aspirantes conta com 16 equipes, dividas em dois grupos. No Grupo B estão Avaí, Bahia, Coritiba, CRB, Fluminense, Fortaleza, Bragantino e Santos.