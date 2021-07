Culto sexual: atriz de série famosa é condenada a três anos de prisão

A atriz Allison Mack, famosa por ter atuado no sériado norte-americano ‘SmallVille’ foi condenada a três anos de prisão nesta quarta-feira (30) após participar do culto sexual NXIVM. Ela responderá pelos crimes de extorsão, trabalho forçado e conspiração. As informações são do site ‘Vulture’.

Após pagar uma fiança de R$ 28 milhões na época, a artista aguardou a sentença em liberdade. “Dediquei minha lealdade, meus recursos e, em última análise, minha vida a ele. Este foi o maior erro e arrependimento da minha vida”, afirmou sobre o culto em entrevista ao ‘The Hollywood Reporter’.

A seita atraia mulheres que se tornavam escravas sexuais, eram marcadas de ferro com as iniciais de Raniere e forçadas a fazerem sexo com o líder, Keith Raniere.