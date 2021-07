Cunhada e ex-noiva de Ronaldinho Gaúcho trocam ofensas na internet: ‘Energúmena’

Após se pronunciar sobre o processo que move contra Ronaldinho Gaúcho por falta de pagamento de pensão, partilha de bens e comprovação de uma união estável, Priscilla Coelho irritou Bruna Cramer, a mulher de Roberto Assis, irmão e empresário de R10. Isso gerou uma troca de ofensas entre a ex-noiva e a cunhada do ex-jogador.

“Todo mundo sabe que tem uma pobre de uma menina, de uma energúmena, que achou um jeito de ficar rica sem trabalhar, ganhar dinheiro sem fazer esforço, às custas dos outros, vou te dar um recadinho só: Para de ficar fazendo fake para ficar me mandando crítica. Porque quando foi para te criticar e falar o que eu penso da sua pessoa, eu mandei pra você, com o meu nome”, acusou Bruna, num vídeo postado nos stories de seu perfil no Instagram.

Ela ainda completou: “Ainda me espanto com pessoas que dão espaço para um serzinho como esse”.

Priscilla Coelho também usou o Instagram para responder às ofensas da ex-concunhada. “Primeiro fiquei dez minutos rindo do seu óculos. Estava gargalhando no grupo das amigas”, debochou: “Você sabe como se casou. Mas não vou te expor aqui não. Você sabe como seu relacionamento começou. E quando a gente tem um teto de vidro, a gente tem que ficar bem quietinha, bem com o rabinho entre as pernas e ter muito cuidado com o que a gente fala dos outros”, retrucou.