Da Cor do Pecado: Afonso fica furioso com comentário racista de Otávio para Raí

Em ‘Da Cor do Pecado’, Afonso ficará furioso com uma atitude do neto Otávio (Felipe Latgé). Tudo começa quando o milionário chama o menino e outro neto Raí (Sérgio Malheiros) para passar o dia na sua casa.

Durante um café da manhã, enquanto Raí come normalmente, Otávio reclama que está enjoado. O filho de Preta então dispara: “Quando eu tô enjoado, minha mãe me dá um chazinho de erva e passa logo”.

O menino se irrita com Raí e diz: “Não é de comida que eu tô enjoado. É que eu não gosto de comer na mesa com gente preta”. Afonso, ficará furioso e o obriga a pedir desculpas. “Pede desculpa. Pede desculpa para o Raí, seu pirralho mal educado”.