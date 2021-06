‘Da Cor do Pecado’: Otávio mostra lado perverso e faz Raí ser acusado de roubo

Nos próximos capítulos da novela ‘A Cor do Pecado’, Otávio (Felipe Latgé) vai se mostrar como uma criança muito perversa e vai seguir o passo a passo da mãe Bárbara (Giovanna Antonelli) para acusar o pequeno Raí (Sérgio Malheiros) de roubo.

As duas crianças estarão na casa de Afonso (Lima Duarte) quando Otávio vai colocar um relógio do empresário na mochila do filho de de Preta (Taís Araújo). O miliionário nota a ausência do acessório e reúne todos os funcionários da casa para saber onde está o seu pertence.

Ao vasculhar a mochila de Raí, ele se supreende ao encontrar o relógio e sofre com a descoberto, mesmo com Germana (Aracy Balabanian) dizendo que a criança não seria capaz de fazer aquilo.

Enquanto isso, Otávio cai na piscina, começa a se afogar, é salvo por Raí e se arrepende do que fez.

O empresário acusa Raí, mas ele nega ter pego o relógio. “Eu não peguei nada! Tô dizendo a verdade! Eu não peguei relógio nenhum! Não sou ladrão!”, grita o menino. Ele volta para casa e promete nunca mais voltar à mansão.

Ao chegar em casa, Otávio disse que o plano deu certo, mas que ele não gostou do que fez: “O que eu fiz com o Raí foi errado! Ele não tem culpa! Você é má e quer que eu seja mau igual você!”, diz a criança.