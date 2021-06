Da Cor do Pecado: Relembre detalhes dos desfechos de Paco, Preta, Apolo e Bárbara

A novela Da Cor do Pecado está sendo reprisada no canal Viva, relembrando aos telespectadores o enredo da história entre Preta (Taís Araújo) e Paco (Reynaldo Gianecchini). Para quem não lembra, o ponto alto da trama acontece quando o botânico conhece a feirante numa viagem para São Luís, no Maranhão.

Apaixonado, o rapaz decide retornar para o Rio de Janeiro, disposto a terminar o romance Bárbara (Giovanna Antonelli), mas a vilã anuncia que está esperando um filho dele. Mesmo assim, ele volta para o Nordeste, sonhando em se casar com a amada.

Um pouco depois, Paco sofre um acidente e é dado como morto. Porém, ele acaba assumindo a personalidade do irmão gêmeo desconhecido, Apolo. A novela dará um salto de 8 anos no tempo, onde Preta aparece com o filho, Raí (Sergio Malheiros), fruto do relacionamento com o antigo amor.

Um pouco depois, Paco provoca um acidente de helicóptero e é dado como morto e acaba assumindo outra personalidade, Apolo. A trama salta 8 anos no tempo e Preta aparece com o filho, Raí (Sérgio Malheiros), fruto da relação dela com o botânico. A mocinha só decide correr atrás dos seus direitos na “herança” de Paco com a morte de sua mãe.

Quem também entra em cena é Otávio (Felipe Latgé), filho de Bárbara e Kaíke. Nessa segunda fase, a história aborda a questão racial entre Afonso e o neto, Raí, e ganha um novo vilão, Tony (Guilherme Weber). Paco, por sua vez, vê a chance de retomar a relação com Preta sem revelar ser ele o pai do garoto ao se passar por Apolo, seu irmão gêmeo, que desaparece após acidente de barco.