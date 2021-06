Dado Cavalcanti lamenta chances perdidas, mas comemora vitória na CB

Copa do Brasil

Técnico do Bahia lamenta chances perdidas, mas comemora vitória na Copa do Brasil



O Bahia superou o Vila Nova, fora de casa, por 1 a 0, levando a vantagem do empate para o jogo da volta

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 02 (AFI) – Jogando fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia foi até Goiânia e superou o Vila Nova por 1 a 0 no estádio OBA. Com o resultado, o Tricolor leva a vantagem do empate para Salvador, visto que na competição nacional não há mais a vantagem do gol fora.

VANTAGEM PEQUENA?

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Após a partida, o treinador Dado Cavalcanti comemorou a vitória fora de casa, mas acredita que a vantagem é muito pequena para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (09), em Pituaçu. Segundo o comandante Tricolor, o time poderia ter marcado mais gols.

“Com todo o respeito ao Vila Nova, criamos para mais. Tivemos grandes chances no primeiro tempo, principalmente. No segundo, tivemos outras. Acho que poderíamos ter saído com um placar melhor. Porém, levamos uma pequena vantagem, mas pequena, porque, num confronto de Copa do Brasil, não dá para entrar no segundo jogo pensando no que fez hoje. Começar do zero. Um novo jogo, novo desafio. Tínhamos compromisso de levar alguma vantagem no jogo da volta e conseguimos”, afirmou Dado.

LAMENTOU

O treinador ainda lamentou um pênalti não marcado para o Bahia, que poderia ter aumentado a vantagem do time baiano na partida e para o jogo da volta. Nesta fase da Copa do Brasil, não há a utilização do VAR.

“Tivemos o lance do pênalti claro, que infelizmente não foi marcado. Fica no lamento. Não adianta. Não volta atrás. A vantagem poderia ser ampliada. Não foi, paciência. Trabalhar para ter um jogo de volta consistente”, finalizou.

PRÓXIMO JOGO

O segundo e decisivo jogo entre Bahia e Vila Nova está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (09), a partir das 19h, em Pituaçu. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Bahia tem a vantagem do empate. Caso o Vila vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.