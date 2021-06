Daniel Amorim comemora primeiro gol pelo Vasco: “Feliz demais”

Brasileiro

Série B: Atacante comemora primeiro gol pelo Vasco: “Feliz demais”



Daniel Amorim abriu o caminho para a virada sobre o Brasil de Peloras

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Um dos reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, Daniel Amorim marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama na noite deste sábado, na vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, de virada, no Bento Freitas.

Esse foi o segundo jogo de Daniel Amorim, que saiu do banco de reservas para marcar o gol de empate. O atacante de 31 anos não escondeu a felicidade de ter desencantado e ajudado o Vasco a conseguir a primeira vitória na Série B.

Daniel Amorim marcou o gol de empate do Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

“Feliz demais. A gente trabalha para isso. É continuar trabalhando, porque esse foi apenas um passo que a gente deu”, disse Daniel Amorim.

E A CONFUSÃO?

Sobre a confusão generalizada no final da partida, que começou com um desentendimento entre membros das duas comissões técnicas, o atacante não soube explicar o que aconteceu.

“A confusão não tenho nada para falar. A única coisa que fiz foi tentar apartar a minha equipe”, finalizou o atacante.

Mais aliviado após deixar a zona de rebaixamento da Série B, o Vasco busca a segunda vitória seguida nesta quarta-feira, contra o Avaí, em São Januário, pela quarta rodada.