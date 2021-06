De virada, Esportivo vence Juventus em Bento Gonçalves

Brasileiro

Esportivo 2 x 1 Juventus – De virada, Esportivo despacha Juventus em Bento Gonçalves



Equipe gaúcha venceu o Juventus de Jaraguá do Sul-SC por 2 a 1, com gols de Batista e contra de Jô

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 12 (AFI)- Neste sábado, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves-RS, o Esportivo conheceu sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. E foi de virada.

A equipe gaúcha venceu o Juventus de Jaraguá do Sul-SC por 2 a 1, com gols de Batista e contra de Jô. Fabinho marcou o gol do Juventus.

Com o resultado, o Esportivo subiu para as primeiras posições do Grupo 8. Com quatro pontos, lidera a chave da Série D, ao lado do Joinville.

O Juventus, que ainda não venceu na competição, tem apenas um ponto, na vice-lanterna do grupo.

REGULAMENTO

A Série D tem oito grupos com oito equipes em cada. Os times vão jogar 14 rodadas nesta primeira fase e, ao fim desta maratona, os quatro melhores classificados avançam para a segunda fase, que já é eliminatória.

São três etapas de mata-mata para chegar à semifinal. Os quatro semifinalistas sobem para a Série C de 2022.

O JOGO

O duelo regional no Montanha dos Vinhedos não foi uma boa partida tecnicamente. Dentro da proposta de cada equipe, o jogo foi brigado e bastante truncado desde o começo.

As melhores chances saíram em lances de bola parada.

Quem saiu na frente foi o Juventus do técnico Pingo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Fabinho cobrou falta cruzado na área, a bola não desviou em ninguém e enganou o goleiro Otavio Passos.

O Esportivo teve a chance de empatar três minutos depois, porém, Lailson foi derrubado pelo goleiro, mas a arbitragem deixou o jogo seguir e nada marcou. A partir desse lance, as duas equipes não conseguiram criar o placar se manteve favorável aos visitantes.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa complementar, o Esportivo se impôs dentro de casa. Aos cinco minutos, Rennan recebeu no lado esquerdo e cruzou rasteiro, mas ninguém chegou na segunda trave para aproveitar. No lance seguinte, novamente o lateral esquerdo encontrou Chicão, mas a arbitragem viu falta e anulou o lance.

A pressão Alviazul surtiu efeito em gol aos 17 minutos, com Rennan sendo, mais uma vez, o protagonista. Ele cobrou falta do lado direito para a área e Jô cabeceou contra o próprio gol, 1 x 1.

O gol animou ainda mais o Esportivo, que colocou o adversário contra a parede. E aos 28 minutos, após uma roubada no campo de ataque, a bola chegou em Rennan, que cruzou na medida para Batista, que livre na área e soltou uma bomba para virar o jogo, 2×1.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela terceira rodada da Série D, o Juventus encara o Joinville, na Arena Joinville. O Esportivo entra em campo no domingo, diante do Aimoré, no estádio Cristo Rei, fora de casa