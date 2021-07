Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva intensas em Maceió

A Defesa Civil emitiu um alerta, na manhã desta quarta (30) para chuvas moderadas com pancadas intensas para Maceió. O órgão ainda orienta que pessoas em áreas de risco devem procurar um abrigo seguro. Aviso semelhante foi emitido pela Sala de Alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que estendeu o alerta para…

A Defesa Civil emitiu um alerta, na manhã desta quarta (30) para chuvas moderadas com pancadas intensas para Maceió. O órgão ainda orienta que pessoas em áreas de risco devem procurar um abrigo seguro.

Aviso semelhante foi emitido pela Sala de Alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que estendeu o alerta para toda o litoral e região da zona da mata do Estado. Segundo a Semarh, nessas regiões há risco de “movimentação de massa em áreas de encosta”. O alerta vale para todo o dia de hoje.

Durante o início desta manhã, foi registrado um volume de chuvas de 11 milímetros, na capital Maceió, e 13 milímetros em Paripueira nas últimas 3 horas de acompanhamento. Até o momento, os principais rios e lagoas do Estado não apresentam risco de transbordamento.

Existe possibilidade de chuva leve intercalando com períodos de tempo seco nas outras regiões ambientais do Estado de Alagoas. A Sala de Alerta está monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.