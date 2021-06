Destaque do Água Santa, Bambam está perto de reforçar a Ponte Preta

Brasileiro

Série B: Destaque do Água Santa está perto de reforçar a Ponte Preta



O Sampaio Corrêa é outro clube que demonstrou interesse no jogador

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Destaque do Água Santa na campanha que deu o acesso à elite do futebol paulista, o atacante Bambam, um dos artilheiros da Série A2 com cinco gols, vem sendo disputado por clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta e o Sampaio Corrêa já sondaram o atleta, que deverá definir seu futuro nas próximas horas.

“Estou muito feliz de ser lembrado por grandes equipes do futebol brasileiro. São clubes de peso, que todo jogador gostaria de atuar, mas tudo isso é fruto de um grande trabalho realizado pelo Água Santa. Sou um cara que se doa ao máximo dentro de campo e fui feliz em poder ajudar a equipe a voltar à elite do futebol paulista”, falou Bambam.

Bambam com a camisa do Água Santa

Quem está intermediando a negociação de Bambam com a Ponte Preta é o empresário Rodrigo Sodré, da Intermediário CBF, junto com Alaécio, o procurador do atleta, que falou sobre o provável destino do atacante.

“Bambam fez uma excelente Série A2 pelo Água Santa e chamou atenção de clubes da Série B. Temos algumas situações também de equipes da Coreia, mas vejo que a Ponte Preta seria o melhor destino para ele no momento. É um time grande, de muita tradição. Estamos definindo detalhes”, falou Sodré.

MAIS DE BAMBAM

BamBam, 27 anos, começou a carreira no Sport e passou por clubes como Boa Esporte, Ypiranga-PE, Inter-PB, Coruripe-AL, Fluminense-BA, Globo-RN, Brusque, Central, São Bento e Juventude.

O atleta tem três acessos no currículo. Além de ajudar a levar o Água Santa para a Série A1 de São Paulo, subiu com o Juventude para a elite do Brasileirão, em 2020, e levou o Brusque para a Série B, em 2019.