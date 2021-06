Destaque do São Caetano, goleiro era na mira de clubes do Brasileirão

Brasileiro

Destaque do São Caetano, goleiro entra na mira de clubes do Brasileirão



O goleiro Luiz recebeu algums sondagens no início da semana e deve definir seu futuro nos próximos dias

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Caetano do Sul, SP, 01 (AFI) – Um dos destaques do São Caetano no Campeonato Paulista, o goleiro Luiz despertou interesse de clubes da Série A e da Série B do Brasileiro. O arqueiro está treinando em Criciúma desde o fim do contrato com a equipe do ABC Paulista.

“Estou muito feliz com as sondagens de equipes de muito peso do futebol brasileiro. Venho trabalhando para voltar a disputar o Campeonato Brasileiro. Quero evoluir sempre, principalmente na parte física, para estar jogando em alto nível. É isso que o futebol de hoje exige”, falou o goleiro.

Luiz vem sendo cotado para jogar a Série A do Brasileirão

Luiz tem 38 anos e começou a carreira no Mirassol. Passou a maior parte da sua carreira no São Caetano entre os anos de 2003 e 2014. Fez parte do elenco campeão paulista em 2004. Jogou também por Criciúma e Oeste, antes de retornar ao clube do ABC.

DESTAQUE

Apesar do rebaixamento do São Caetano, Luiz foi um dos destaques da equipe. Líder nato, o jogador foi fundamental para o time seguir com vida até as últimas rodadas. Ele chamou atenção por grandes defesas em todo o Estadual.

“Era uma vontade minha retornar para o São Caetano, clube que me deu todo suporte no início da minha carreira. Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes mesmo sabendo da situação que a equipe estava passando. Procurei aproveitar da melhor forma possível. Infelizmente os resultados não vieram, mas analisando de forma individual consegui boas atuações e bons números dentro da competição”, completou o atleta.

Ao lado de seus preparadores, Ramon Fabris e Marcos Oliveira, Luiz continua treinando forte para estar apto a jogar quando definir sua nova equipe. O goleiro está analisando propostas e a expectativa é que seja anunciado ainda nesta semana para jogar as principais divisões do país.