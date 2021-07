Detalhes sobre o local onde Lázaro Barbosa foi encontrado são divulgados

Diferente do muitos esperavam, a história de Lázaro Barbosa, o serial killer acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família em Brasília e comer outros crimes na região de Goiás, ainda não chegou ao fim. Nesta terça-feira (29), detalhes sobre o trajeto feito pelos policiais em busca do criminoso foram divulgados pela TV Anhanguera, afiliada da Globo.

O rapaz foi capturado numa mata fechada, com árvores altas e cercado por córregos. Segundo os policiais, Lázaro estava trocando tiros com os agentes de dentro de um arbusto. Inclusive, as equipes conseguiram pegá-lo após cercarem o criminoso dentro do local.

Foi nesse momento que ele começou a atirar e acabou sendo atingido. Em algumas árvores é possível ver marcas semelhantes a de disparo de arma de fogo.

Veja:

Foto: Reprodução