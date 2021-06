Deyverson pode ser opção para o técnico Abel Ferreira no clássico dest

Brasileiro

Palmeiras deve ter atacante polêmico como novidade diante do Corinthians



Deyverson pode ser opção para o técnico Abel Ferreira no clássico deste sábado

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 11 (AFI) – O torcedor palmeirense vai reencontrar um velho conhecido no clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o Allianz Parque.

O atacante Deyverson deve ficar como opção no banco de reservas. Na noite desta sexta-feira ele fez uma publicação na sua rede social confirmando sua participação no clássico.

“Muito feliz de retornar e ainda mais em um jogo tão importante. Clássico é clássico e esse será fundamental para seguirmos evoluindo. Vamos dar o nosso melhor em campo para buscar a vitória. Vamos, Palmeiras”, escreveu.

O atacante estava emprestado para o Getafe e depois para o Aláves, ambos da Espanha. A última partida de Deyverson pelo Palmeiras foi no dia 17 de novembro de 2019, no empate em 1 a 1 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

Retorno

O Palmeiras tem mais novidades para a partida. O zagueiro Kusevic e o polivalente Gabriel Menino voltaram a treinar e podem aparecer no clássico. O zagueiro machucou a coxa direita no dia 18 de abril, no jogo contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão

Já Gabriel Menino se reapresentou ao clube após retornar de viagem à Sérvia com a Seleção Olímpica do Brasil.

Dois dois, apenas Menino deve ser titular neste sábado, na lateral-direita ou no meio.

O zagueiro Gustavo Gómez, na seleção paraguaia que disputa a Copa América, continua fora. O goleiro Weverton, na seleção brasileira, dá lugar a Jailson.