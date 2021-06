Dica de Ferramenta de Gestão Pessoal e Empresarial

Trello como ferramenta gestão para empresários e pessoas físicas

O Trello é uma ferramenta que permite cronogramas de tarefas pessoais e empresariais. Por isso, é bastante utilizado nas empresas. No entanto, pode ser de grande valia para a organização pessoal.

O fluxo de trabalho pode ser organizado em forma de tarefas ou quadros. Dessa forma, é possível direcionar ações na divisão de tarefas de uma equipe, por exemplo.

Algumas funções do Trello facilitam a gestão de forma direcionada. Por exemplo, é possível seguir determinados quadros, listas ou cartões. Dessa forma, sempre que um membro da equipe alterar algo na ferramenta, o cronograma é atualizado e o gestor notificado.

Notificações para a gestão de equipe

Dessa forma, ao seguir uma atividade por meio de um cartão, o gestor receberá notificações sobre comentários, adições, alterações, movimentações, bem como, sobre as datas de entrega das tarefas.

Já para o gestor que segue um quadro ou lista no Trello, as notificações são referentes aos mesmos itens citados, bem como, sobre criação de novas tarefas.

O gerenciamento de um equipe por meio do Trello facilita o cronograma, o direcionamento de tarefas e permite que uma empresa tenha foco nas entregas. Por isso, o gerenciamento de tarefas através do Trello é utilizado por empresas de diversos tamanhos, segmentos e nichos de atuação como uma excelente ferramenta de gestão.

Projetos, rotinas e comunicação

Através desta ferramenta é possível acompanhar a implementação de projetos, as tarefas de rotina e realizar as divisões específicas. Bem como, é uma ferramenta de comunicação interna.

Por todas essas facilidade, essa é uma ferramenta que está sendo muito utilizada neste momento atual em que há muitas empresas em situação de home office.

No entanto, a sua utilização em equipes presenciais também é bastante viabilizada, haja vista a facilidade de controle das tarefas.

Controles diversos para pessoas físicas

Por outro lado, quando utilizado para controles relacionados à rotina de uma pessoa física, a ferramenta pode ser bastante viável. Já que é possível listar tarefas da sua rotina, inserir planejamentos e metas em longo prazo, separando esse controle por tarefas e por seus objetivos.

Bem como, muitas pessoas utilizam o Trello como um acompanhamento de um planejamento financeiro pessoal, por exemplo. Já que são muitas as opções de gerenciamento de informações que a ferramenta permite.

Sendo assim, é possível controlar dívidas e listas de compras, por exemplo. Pois essa é uma ferramenta completamente adaptável para pessoas físicas e jurídicas, por isso, pode ser interessante para planos pessoais.

O mercado oferece outras opções parecidas com o Trello, por isso, você pode pesquisar por algumas ferramentas dentro dessa vertente. No entanto, o Trello oferece uma versão gratuita, bem como, há versões pagas com mais recursos, geralmente, voltadas para as empresas.