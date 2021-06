Diogo Silva, do CRB, promete sacanear palmeirenses no whatsapp

Copa do Brasil

Herói do CRB na Copa do Brasil promete sacanear palmeirenses no whatsapp



Diogo Silva fez defesas importantes no tempo normal, defendeu dois pênaltis e ainda converteu sua cobrança

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 09 (AFI) – Feliz com a classificação do CRB às oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Diogo Silva prometeu sacanear os palmeirenses no whatsapp. Nesta quarta-feira, o Galo bicou o Verdão no tempo normal (1 a 0) e nos pênaltis (4 a 3).

“A gente sabia que para passar nessa noite ia ser difícil. Tinha nos nossos planos que tinha que ser aquele 1 a 0 no tempo normal e depois concentrar bem nas penalidades. Graças a Deus conseguimos a classificação.

Agradecer a Deus, aos companheiros, à família que está em casa. Tenho muitos parentes palmeirenses. Tem dois especiais, Jefferson e Thiago. Daqui a pouco estou no grupo aí, me aguardem“, disse ele.

Zoeira sem limites. (Foto: Reprodução)

Diogo Silva fez defesas importantes no tempo normal, defendeu dois pênaltis e ainda converteu sua cobrança. O CRB abocanhou uma premiação de R$ 2,7 milhões e carimbou sua vaga nas oitavas de final. O adversário será definido por sorteio.

______________________________________________________________________________________________________

