Dirigente do Náutico confirma retorno de goleiro que estava na Europa

Série B: Dirigente do Náutico confirma retorno do goleiro Bruno



O jogador está emprestado ao Vilafranquense, time da Segunda Divisão de Portugal

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 10 (AFI) – Com as finanças ‘apertadas’, o Náutico deverá recorrer ao seu próprio plantel para reforçar o elenco que busca o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o vice-presidente, Diógenes Braga, confirmou o retorno do goleiro Bruno (foto abaixo), que estava atuando no futebol português.

O jogador está emprestado ao Vilafranquense, time da Segunda Divisão de Portugal. Seu contrato de empréstimo se encerra no final de junho e não será renovado. Consequentemente, Bruno retornará à Recife e já foi avisado que será aproveitado no elenco profissional pelo técnico Hélio dos Anjos.

Bruno deverá atuar pelo Náutico a partir do mês de julho deste ano

Aos 27 anos, Bruno contabiliza 81 partidas pelo Náutico. O jogador está emprestado há dois anos, tendo também atuado pelo Gil Vicente em Portugal. Contudo, não foi bem no clube e acabou precisando arrumar um novo clube no Velho Continente.

Bruno terá como concorrentes para a posição: titular Alex Alves e reservas Jefferson e Renan, esses dois últimos também revelados no Aflitos.

Em meio a esta retorno, o Náutico volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Guarani, às 21h30, em Campinas. O Timbu é o vice-líder da Série B com seis pontos – duas vitórias em dois jogos.