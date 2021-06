Dodô comemora volta por cima do Atlético-MG: “Gratidão eterna”

Copa do Brasil

Ex-Cruzeiro comemora volta por cima no Atlético-MG: “Gratidão eterna”



Dodô foi anunciado pelo Galo depois de ficar mais de um ano sem jogar por causa do seu litígio com a Raposa

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 10 (AFI) – Titular nas últimas três partidas do Atlético-MG, o lateral-esquerdo Dodô teve mais uma boa atuação na vitória sobre o Remo, por 2 a 1, no Mineirão, pela Copa do Brasil, e comemorou a volta por cima na carreira depois de ter ficado mais de um ano sem jogar.

“Estou muito feliz de estar vivendo um bom momento. Vivi um momento difícil, um ano sem poder jogar, sem poder treinar. O Atlético foi o clube que abriu as portas para mim e tenho uma gratidão eterna ao Atlético e ao torcedor, que me recebeu muito bem”, disse Dodô.

_____________________________________________________________________________________________________

CUCA RESSALTA MATURIDADE DO GALO



_____________________________________________________________________________________________________

Dodô comemora com Hulk o segundo gol do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

CAIU EM 2019

Rebaixado com o Cruzeiro no Brasileirão de 2019, Dodô não foi utilizado em 2020 e em dezembro conseguiu a rescisão após entrar em acordo com a diretoria celeste e ficou livre no mercado. Em fevereiro, foi anunciado pelo Atlético-MG.

OS NÚMEROS

Desde que foi contratado, Dodô disputou 16 partidas com a camisa alvinegra, sendo 12 como titular. Com o lateral em campo, o Atlético-MG ainda não perdeu na temporada: são 14 vitórias e dois empates.

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão. Neste domingo, o time recebe o São Paulo, às 16 horas, no Mineirão, pela terceira rodada.