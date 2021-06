Doenças de inverno ou covid-19? Saiba como identificar

Muitas pessoas costumam apresentar sintomas respiratórios durante o inverno, afinal a temperatura fica mais fria nesta época do ano. Asma, bronquite, resfriado, gripe e rinite são bem comuns, mas com a pandemia, os sintomas podem ser confundidos com a covid-19. Então como distinguir uma gripe da doença causada pelo novo coronavírus?

De acordo com a pneumologista, Dra. Larissa Voss Sadigursky, como os sinais são muito parecidos é comum que haja dúvidas quanto ao tratamento adequado. Por isso, identificar corretamente o problema faz toda a diferença na conduta com o paciente e no combate à pandemia.

“Se pensarmos na Covid-19, os sintomas que devem ser observados são febre alta, tosse seca, dor de cabeça, dificuldade para respirar, dispneia, dores musculares, cansaço, perda de olfato e paladar e diarreia”, afirmou a médica.

Porém, os sinais da gripe e do resfriado são muito parecidos com os da covid-19. Neste caso, o recomendado é se isolar imediatamente ao perceber os sintomas e realizar o teste molecular para detecção do vírus SARS-CoV-2.

Segundo a especialista, a gripe costuma ser mais aguda, surgindo de um dia para o outro e com sintomas bem fortes. Já o resfriado possui uma evolução mais lenta, enquanto a Covid-19 não possui um padrão definido de sinais e sintomas. A maioria dos casos contam com uma evolução gradual, e se agravam em torno do 8º dia após o início dos sintomas. Além disso, a perda do olfato e do paladar é mais comum nas pessoas com Covid-19, o que pode facilitar na diferenciação das doenças.

“No entanto, se você tiver sintomas mais leves, como tosse leve ou febre leve, geralmente não há a indicação de já procurar atendimento médico. Mas sim, ficar em casa e manter o isolamento social, seguindo as dicas de higienização e monitorando seus sintomas é o mais indicado”, avalia Dra. Larissa.