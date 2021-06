Dois anos após morte de ator de Chiquititas, ex-namorada ainda recebe ameaças

Nesta quarta-feira (9), completou-se dois anos do assassinato do ator Rafael Miguel, ex-Chiquititas, e dos seus pais. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas o patriarca de Isabela Tibcherani, ex-namorada do artista, é apontado como causador do incidente – ele ainda está foragido.