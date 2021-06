Dois novos públicos serão cadastrados na vacinação contra a covid-19; veja detalhes

Dois novos públicos serão incluídos no plano de vacinação contra a covid-19 em Salvador. Pessoas com doenças neurológicas crônicas também serão incluídas como público eletivo. O cadastramento dos cidadãos começou nesta terça-feira (8).

Serão contemplados com a vacinação aqueles com doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; e deficiência neurológica grave.

Também a partir desta terça (8), no grupo dos imunossuprimidos ou imunocomprometidos, passam a ser cadastradas também pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia

Cadastro

Caso a pessoa não esteja cadastrada no sistema da SMS, a orientação é procurar a unidade onde realiza o acompanhamento para que o médico possa fazer a avaliação e inclusão do paciente na lista. A orientação deve ser seguida tanto para os pacientes assistidos pela rede pública quanto privada.

Para garantir segurança e evitar fraudes no processo de imunização, a Prefeitura disponibilizou uma plataforma virtual, no endereço www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br para viabilizar o cadastramento dos grupos prioritários.

O acesso ao dispositivo é restrito ao médico que utiliza o mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb. O nome do beneficiado estará disponível no portal da SMS no dia seguinte ao cadastro efetuado pelo médico.

Passo a passo:

1 – Ir até o site e verificar se o nome já consta na lista das pessoas elegíveis para vacinação;

2 – Caso não esteja na lista, a pessoa deve procurar o médico onde é acompanhado – tanto da rede pública quanto da rede privada;

3 – O médico vai avaliar o paciente e verificar se o mesmo está dentro dos grupos elencados pelo Plano Nacional de Imunização;



4 – Caso esteja elegível, o médico incluirá o nome do paciente na lista de habilitados para campanha de vacinação contra Covid-19 através da plataforma para comorbidades;

5 – O nome do paciente estará disponível no portal da SMS no dia subsequente ao cadastro efetuado pelo médico.