Douglas Costa se casa com Nathália Felix no Copacabana Palace

Ex-Seleção se casa com Nathália Felix no Copacabana Palace: “A vida me deu você”



Pombinhos ainda planejam viajar para Punta Cana, na República Dominicana, onde vão casar novamente

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 04 (AFI) O atacante Douglas Costa, novo reforço do Grêmio, finalmente conseguiu casar com Nathália Felix. Após a cerimônia ser cancelada por conta da pandemia de Covid-19, os pombinhos oficializaram a união no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

“Quanta intimidade existe entre a gente. A vida me deu você de presente, Nathália”, escreveu Douglas Costa em suas redes sociais.

“Ontem namorada, noiva… Agora sua mulher”, respondeu a esposa Nathália Felix.

Enfim, casados! (Foto: Reprodução)

Os dois ainda planejam viajar para Punta Cana, na República Dominicana, onde vão casar novamente.

NO GRÊMIO…

Douglas Costa assina contrato até 30 de junho de 2022, por empréstimo, com a possibilidade de extensão até 31 de dezembro de 2023, em caráter definitivo, caso a Juventus não exerça, até 31 de dezembro de 2021, a opção de estender o contrato do atleta até 30 de junho de 2023.

Viva os noivos. (Foto: Reprodução)

Cria das categorias de base, fez sua estreia na equipe profissional em 2008, com 18 anos, na vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, marcando um dos gols. Após 37 jogos, Douglas Costa foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Seu último jogo oficial pelo Grêmio foi em 6 de dezembro de 2009, contra o Flamengo, no Maracanã.

CARREIRA

Douglas Costa passou ainda por Bayern de Munique-ALE e Juventus-ITA. Durante a negociação com o Grêmio, o Palmeiras ainda tentou a contratação de Douglas Costa, mas pesou a vontade do jogador em voltar ao seu clube do coração.